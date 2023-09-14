Sinop'ta kaybolan genç Ahmet Yusuf Mar'ın cansız bedenine ulaşıldı

MUSTAFA USTA

Sinop'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul'dan Sinop'a gelen 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar, babası ile birlikte 7 Eylül Perşembe günü serinlemek için girdiği Akliman sahilinde denizde kayboldu. Mar'a ulaşmak için Sinop Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, Sinop Belediyesi cankurtaran ekibi ilk günden bu yana seferber oldu. Gencin ailesi de bir haftadır sahilde bekleyişlerini sürdürdü. Ahmet Yusuf Mar'ın, cansız bedenine 7 gün sonra Ahmet Muhip Dıranas uygulama otelinin 150 metre açıklarında ulaşıldı.

Gencin cenazesi sahil güvenlik botuna alınarak Akliman'da bulunan iskeleye götürüldü. Burada bekleyen cenaze arabasına alınan gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesine gönderildi.