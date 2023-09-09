Sinop'ta Kaybolan 16 Yaşındaki Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sinop'ta 3 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ı arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'dan Sinop'a tatil için gelen Ahmet Yusuf Mar (16), Çarşamba günü serinlemek için girdiği Karadeniz'de rip akıntısına kapıldı. Mar'a ulaşmak için Sinop Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, Sinop Belediyesi cankurtaran ekibi ilk günden bu yana seferber oldu. Arama kurtarma çalışmaları bugün gün boyunca devam etti. Şiddetli rüzgar ve dalgadan dolayı dalgıç ekipleri arama yapamadı. AFAD ekipleri gün boyunca kıyı boyunca sahil taraması yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter gün boyunca havadan aramalara devam ederken, çocuğun ailesi ise olay yerinde bekleyişlerini sürdürüyor. - SİNOP