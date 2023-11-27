Sinop Valiliği, yaşanan olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle getirilen motosiklet, motokurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkış yasağını kaldırdı.

Sinop'ta fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yasağı kaldırıldı

Sinop'ta fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkması dün 15.30'dan itibaren valilik tarafından yasaklanmıştı. Sinop Valiliği yasağın kaldırıldığını duyurdu.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle; trafik seyrini ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla; 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 15.30'dan itibaren Sinop genelinde trafiğe çıkışı yasaklanan motosikletrin, motokuryelerin, elektrikli scooterların 27 Kasım Pazartesi günü saat 10.30 itibarıyla trafiğe çıkış yasağı kaldırılmıştır" denildi. - SİNOP