Sinop'ta çıkan yangında ev küle döndü
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatakörencik köyünde çıkan yangında, Zeynep Can'a ait iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında alev topuna dönen 2 katlı bir ev küle döndü.
İlçeye bağlı Çatakörencik köyünde, Zeynep Can'a ait iki katlı yarı ahşap evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin tamamını saran yangına ekipler müdahale ederken, yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam