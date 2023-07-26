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Sinop'ta Baygın Halde Bulunan Ebabil Kuşu Koruma Altına Alındı

Yaşam Haberleri

Uğur Mumcu Meydanı'nda bir otelin arka bahçesinde baygın halde bulunan ebabil kuşu, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Kuş, tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakılacak.

Sinop'ta baygın halde bulunan ebabil kuşu koruma altına alındı.

Uğur Mumcu Meydanı'nda bir otelin arka bahçesinde baygın haldeki kuşunu fark eden otel yetkilisi Fahri Bostan, kuşu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma Milli Parkları Şube Müdürlüğü görevlisi, "Ebabil kuşu hızlı uçan bir kuş. Havaların aşırı sıcak olması nedeniyle bir yerlere çarpmış veya etkilenerek düşmüş olabilir. Bize haber verildi. Bizde Sarıkum bölgesinde bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edeceğiz. Orada veterinerlerimiz bakacak ve koruma altına alınacak. Daha sonra ebabil kuşu tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak." dedi.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Yaşam

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