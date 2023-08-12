Sındırgı'da Gökyüzü Gözlem Şenliği Başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Ulus Dağı eteklerinde yer alan kırsal Gözören Mahallesi'ndeki Sarıcaova Yaylası'nda bu yıl ikinci düzenlenen 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' başladı. Şenlikte çocuklara gökyüzü bilimi eğitimleri verildi ve oyunlar yapıldı. Katılımcılara gökyüzü şekilleri ve etkinlikler hakkında bilgi verildi. Perseid Meteor Yağmuru'nu gözlemlemek isteyenler için hazırlıklar yapıldı. Şenlik, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından organize edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Ulus Dağı eteklerinde yer alan kırsal Gözören Mahallesi'ndeki Sarıcaova Yaylası'nda bu yıl ikinci düzenlenen "Gökyüzü Gözlem Şenliği" başladı.

Birçok ilden gelen katılımcıların kamp kurduğu şenlik alanında etkinliğin ilk gününde çocuklara gökyüzü bilimini anlatan eğitimler verildi ve eğlenceli oyunlar yapıldı. Katılımcılara alan, yapılacak etkinlikler ve görülebilecek gökyüzü şekilleri ile ilgili bilgi verildi.

Perseid Meteor Yağmuru'nu görüntülemek isteyenler ise hava kararmadan hazırlıklarını tamamlandı. En karanlık yerler seçildi, kırmızı ışıklar hazırlandı. Havanın kararması ile ışıklar da kapatıldı, gökyüzü şekilleri tanıtıldı. Kimileri teleskopla gezegenleri görmeye, kimileri de gökyüzünün muhteşem görselini fotoğraf karelerine sığdırmaya çalıştı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı organizasyon sorumlusu Onur Atılgan, gazetecilere, bu bölgenin Marmara ve Ege'nin en karanlık yerlerinden olduğunu söyledi.

Oğuzhan Üçüncü ise 13 Ağustos akşamına kadar atölye alanlarında çocuklara gök atlası, güneş saati ve roket yaptıracaklarını, geceleri Jüpiter'i, Satürn'ü, Ay'ı gözlemleyeceklerini anlattı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise şunları kaydetti:

"Sındırgı'nın 1400 metre rakımlı Ulus Dağı'nın eteklerindeki Sarıcaova'dayız. Burada ilkini geçen yıl yaptığımız Gökyüzü Gözlem Etkinliği harika bir şekilde devam ediyor. Bu yıl da Samanyolu'nun altında binlerce astro fotoğrafçı geceledi. Bizler hem Sındırgılı gençlerin hem de Türkiye'de gökyüzüne meraklı insanların burada toplanmasından çok mutluluk duyuyoruz. 4 bin kişilik bir ekip burada, hakikaten Sındırgı'ya renk katıyorlar. Astro fotoğrafçıları, gökyüzüseverleri Sındırgı'nın Sarıcaova Yaylası'na her daim bekliyoruz. Sındırgı'nın astro turizm noktasında da bir etkinliğe imza atmış olması bize çok mutluluk veriyor. Hem Valiliğimiz hem Büyükşehir Belediyemiz hem Sındırgı Belediyesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı kapsamında yapılan bu etkinlik şehrimize hayırlar getirsin."