Sinan Türkkan: Türkiye'deki binaların yüzde 80'i depreme dayanıksız

Melis Yaşar'ın sunduğu Haberler.com programına katılan Deprem Güçlendirme Derneği Kurucu Başkanı Sinan Türkkan, Türkiye'nin depreme hazırlık durumunu değerlendirdi. Türkkan, yapı stokunun büyük oranda risk taşıdığını ve kentsel dönüşümde ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN YÜZDE 80'İ DEPREME RİSKLİ HALDE"

Sinan Türkkan, Türkiye'deki mevcut yapıların büyük çoğunluğunun depreme dayanıklı olmadığını belirtti. "Türkiye'nin yüzde 80'i depreme riskli halde" diyen Türkkan, yapı stokunun genel durumunun endişe verici olduğunu vurguladı. Yapıların önemli bir kısmının yapıldığı dönemin deprem yönetmeliklerini dahi karşılamadığını ifade etti.

"İSTANBUL'DA 600 BİN RİSKLİ YAPI VE 50 BİN AĞIR HASARLI BİNA VAR"

İstanbul'daki mevcut yapı stoğunun durumuna da dikkat çeken Türkkan, "İstanbul'da yaklaşık 600 bin riskli yapı, 50 bin civarında ağır hasarlı bina var" bilgisini paylaştı. Parsel bazlı kentsel dönüşüm uygulamalarının yeterli olmadığını belirten Türkkan, dar sokaklarda yapılaşmaya izin verilmesinin de büyük tehlikeler doğurduğunu söyledi.

"GÜÇLENDİRME ONARIM DEĞİLDİR, CİDDİ BİR İŞLEM GEREKTİRİR"

Türkkan, güçlendirme kavramının toplumda yanlış anlaşıldığını belirtti. "İnsanlar güçlendirmeyi onarım veya tamiratla karıştırıyor" diyen Türkkan, güçlendirmenin ciddi mühendislik hesaplamaları gerektiren teknik bir işlem olduğunu vurguladı. Ayrıca, ruhsatlı ve izinli binaların bile eski yönetmeliklere uygun olabileceğini, bu nedenle her binanın güncel yönetmeliklere göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.