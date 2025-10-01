Berat Albayrak uzun süre sonra görüntülendi

Şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi. Akçıl, buluşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

"GURUR DUYDUĞUM ADAMLA BULUŞTUM"

Akçıl, paylaşımında Albayrak için "Gurur duyduğum adamla buluştum" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, yaklaşık 3 saat süren baş başa bir sabah sohbeti gerçekleştirdiklerini belirtti.

AKÇIL'DAN ALBAYRAK'A ÖVGÜ

Sanatçı, Albayrak hakkında şu sözlere yer verdi:

"Bilinen ve bilinmeyen yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam o. 47 yaşına iki bakanlık sığdırmış bir siper adamı. Şimdi de NUN Okulları ile bir neslin inanılmaz bir okulda yetişmesine köprü ve vesile oluyor."

SAKALLARI BEYAZLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettikten sonra sessizliğe bürünen Albayrak'ın, Sinan Akçıl'ın paylaştığı fotoğrafta sakallarının beyazladığı görüldü.