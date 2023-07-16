Silivri'de yaşları küçük olduğu öğrenilen 3 çocuk serinlemek için gölete girmek istedi. Çocukların 2'si gölette boğulurken hastaneye kaldırılan diğer çocuk ise tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Silivri'de serinlemek için gölete giren 3 çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Silivri'de yaşları küçük olduğu öğrenilen 3 çocuk serinlemek için gölete girmek istedi. Çocukların 2'si gölette boğulurken hastaneye kaldırılan diğer çocuk ise tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Silivri'de bulunan gölette meydana geldi. İddiaya göre yaşları küçük olduğu öğrenilen 3 yabancı uyruklu çocuk serinlemek için gölete girmek istedi. Çocukların gölette boğulduğunu gören baba çocuklardan birini kurtararak hastaneye götürürken diğer iki çocuk için ise gölette arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan uzun çalışmaların ardından 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılırken hastaneye kaldırılan diğer çocuğun ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olayın gerçekleştiği bölgede kamp yapan Zafer İşçi isimli vatandaş " Aileleriyle birlikte piknik yaparken çocuklar gölete giriyorlar. Girdikten sonra çocuklardan bir tanesi boğularak bu tarafa vuruyor. Baba çocuğa kalp masajı yapmaya başladı. Ben sesleri duydum. Döndüm baktım, Türkçe de konuşmuyorlar, Suriyelilermiş. Ne oldu diyorum bir şeyler söylüyor ama ben anlamadım. 2 çocuk daha var dedi. Buraları aradım taradım, buralarda göremedim. 112'yi aradım, İtfaiye, arama kurtarmayı zamanında geldi. Ancak çocuk hayatını kaybetmişti. Diğerlerini de arama kurtarma ekipleri çıkardı"dedi.