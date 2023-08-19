Silivri'de Çam Ağacı Yangını Paniğe Neden Oldu

Silivri'de çay bahçesinde bulunan asırlık çam ağacının yangını vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çay bahçesine sıçramaması için vatandaşlar da müdahale etti. Polis ekipleri kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

SİLİVRİ'de henüz bilinmeyen bir nedenle yanan çam ağacı paniğe neden oldu. Yangının çay bahçesine sıçramaması için vatandaşlar da müdahale etti.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan çay bahçesinde çıktı. Çay bahçesinde bulunan asırlık çam ağacının yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Silivri İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Asırlık olduğu öğrenilen çınar ağacında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çay bahçesinde büyük paniğe neden oldu. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı yangında polis ekipleri kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.