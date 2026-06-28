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Şile'de Denize Giriş Yasaklandı

Şile'de Denize Giriş Yasaklandı
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Şile Kaymakamlığı, yüksek dalga ve akıntı riski nedeniyle Ayazma ve Ağva plajları dışındaki tüm sahillerde denize girmeyi yasakladı. Yasaktan habersiz gelen tatilciler, sadece iki plajda yoğunluk oluşturdu.

ŞİLE Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle Ayazma ve Ağva plajları dışındaki bölgelerde denize girmeyi yasakladı. Yasaktan habersiz ilçeye gelen tatilciler, sadece iki plajı kullanabilince yoğunluk yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Şile'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşabilecek yüksek dalga ve akıntı riskine karşı tedbir alındı. Şile Kaymakamlığı, bugün saat 13.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı. Yasaktan haberdar olmayan bazı tatilciler Şile'ye gelmeye devam edince, denize girilebilen iki plajda yoğunluk oluştu. Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre İlçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'dan 28 Haziran Pazar günü gün bitimine kadar, Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı hariç olmak üzere ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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