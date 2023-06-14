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Siirt'te köylülerin bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

Yaşam Haberleri

Siirt'te kaçak avcılar tarafından vurulan yaralı şahin tedaviye alındı. Şahin, ilk müdahalenin ardından tedavisi için Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi. Şahinin tedavisi burada tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

Siirt'te köylülerin bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

SİİRT Siirt'te kaçak avcılar tarafından vurulan yaralı şahin tedaviye alındı.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde kaçak avcılar tarafından vurulan, ayağında yaralar olan ve uçmakta zorlanan şahin vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşlar, şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şahin, ilk müdahalenin ardından tedavisi için Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi. Şahinin tedavisi burada tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Yaşam

Baykan Siirt Yaşam Haberler

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