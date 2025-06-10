Siirt'te Balkonundan Düşen Çocuk Yaralandı

Siirt'te Balkonundan Düşen Çocuk Yaralandı
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Siirt'te 6 yaşındaki Elif K., 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek park halindeki otomobilin üzerine yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve Elif K., hastaneye kaldırıldı.

SİİRT'te Elif K. (6), 5'inci kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşüp yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kooperatif Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Elif K., 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek, park halinde bulunan 26 TU 740 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elif K., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elif K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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