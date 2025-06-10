Siirt'te Balkonundan Düşen Çocuk Yaralandı

SİİRT'te Elif K. (6), 5'inci kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşüp yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kooperatif Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Elif K., 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek, park halinde bulunan 26 TU 740 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elif K., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elif K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.