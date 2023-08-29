Siirt'te bağda çıkan yangın çiftçinin emeğini kül etti

SİİRT - Siirt'te üzüm bahçesinde çıkan yangında 5 dönüm alanda zarar meydana geldi.

Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde bulunan Erkan Dilmaç'a ait üzüm bahçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, kısa sürede tüm bahçeye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun süren çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında 5 dönümlük üzüm bahçesi kül oldu.

Bağ sahibi Erkan Dilmaç, yangını söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.