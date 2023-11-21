Siirt'te araç sürücüleri kar nedeniyle yolda mahsur kaldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesi Geçittepe grup köy yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sürücüler, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Geçittepe grup köy yolları dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı. Yolda mahsur kalan sürücüler ve vatandaşlar İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşlar, ekiplerin yol açma çalışmaları sonucu yolculuğa devam etti.

Ekipler, sürücüleri kar lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.