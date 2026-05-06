Haberler

İnegöl'de Sigara İzmaritlerini Yere Atan Sürücüye Ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilinde sigara izmaritlerini yere atan sürücü A.D., zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek ceza kesildi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. İnegöl Belediyesi, çevre temizliğinin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilinde biriktirdiği sigara izmaritlerini yere atan A.D.'ye, zabıta ekipleri müdahale etti. Attığı izmaritleri toplayan sürücüye ceza kesilirken, o anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Zincirlikuyu Caddesi'nde İnegöl Belediyesi Çevre Zabıta Ekipleri, denetimleri sırasında aracını park ettikten sonra sigara izmaritlerini yere atan A.D.'yi tespit etti. Ekipleri karşısında gören sürücünün hatasını fark edip, izmaritleri topladığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler A.D.'ye idari para cezası uyguladı.

İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çevre temizliğinin yalnızca belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğu vurgulanarak, "Daha temiz bir İnegöl için hep birlikte hareket etmeliyiz. Çevreyi korumak geleceğimizi korumaktır" ifadelerine yer verildi.

Çevre Zabıta ekipleri, benzer ihlallerin önüne geçmek adına denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirterek vatandaşları da çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Kararını verdi! İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin başına getireceği hoca

Kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin başına getireceği hoca
AK Partili başkanı kızdıran anons! Israrlara rağmen sahneye çıkmadı

AK Partili başkanı kızdıran anons! Sahneye çıkmadı
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Aziz Yıldırım'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım

Babasının adaylığı sonrası yaptığı paylaşım bomba

Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

Kaza değil cinayet! Genç kadının son sözü isyan ettirecek cinsten