Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Dağılcak Tabiat Parkı, sıcaktan bunalan doğa severlerin tercih ettiği bir mekan haline geldi. Asırlık çınar ağaçları ve doğal kaynak sularının bulunduğu park, hafta sonunda yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar burada serinleyerek keyifli vakit geçirdi.

- Sıcaktan bunalan Adanalılar doğaya akın etti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Dağılcak Tabiat Parkı hafta sonunda doğa severler ile doldu taştı.

Dağılcak Tabiat Parkı Adana'da artan sıcaktan bunalan doğa tutkunlarının mekanı oldu. Asırlık çınar ağaçları ve doğal kaynak sularının bir arada görsel şölene dönüştüğü Dağılcak Tabiat Parkı hafta sonu yoğun ilgi gördü. Sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar Dağılcak Tabiat Parkında serinleme imkanı buldu. Süleyman Kara aşırı sıcaklarda serin yerler aradıklarını kaydederek "Sıcaktan bunaldık böyle bir yere gelmek istedik. İlk kez geliyoruz gayet güzel bir yer. Çocuklar suda oyun oynuyor. Adana'nın sıcağından kaçıp gelmek için birebir mekan tavsiye ediyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Sinan Yılmaz ise Adana'nın sıcağından kaçtık diyerek, "Nefes alacak bir ortam arıyorduk burası da güzel oldu. Çocuklarımız da eğleniyor su da gayet serin, nezih bir ortam "diye konuştu

Deniz Şahin isimli vatandaş ise " Adana'dan geliyoruz, Adana çok sıcak aileme ısrar ettim serin yere gidelim diye burası çok güzel sevdim" dedi.

Derviş Öztürk ise Mersin'den geldiğini belirterek, "Tır şoförüyüm burası harika" dedi.

Dağılcak İşletme Müdürü Rıfat Akşahin hafta sonu binlerce kişinin ziyaretçi akınına uğradığını ifade ederek, "Adana'mız denince sıcak havalar ve sıcak insanlar akla gelir. Şu an Adana'nın yaklaşık 70 kilometre uzağında çok güzel bir serin havanın içerisinde teneffüs ediyorsunuz. Dağılcak Kozan'ımızın en güzel yerlerinden bir tanesi. Halkımızın hepsinin ortak yeri Kozan Belediyesi tarafından işletiliyor. Gelen ailelerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler. Havayı teneffüs edebilirler. Mükemmel bir yer. Doğayla iç içe mekanda herkesi buraya bekliyoruz. Günlük hafta içi piknik alanında ortalama 1000-1500 kişi hafta sonu 3000-3500 giriş yapıyor restoran hariç Pazar günleri 5000'i buluyor" dedi.