Sıcaktan Bitkin Düşen Tilkiye Su Verildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir vatandaş, sıcaktan bitkin düşen bir tilkiye su vererek onu hayata döndürdü. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada ilgi gördü.
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sıcaktan bitkin düşen tilkinin su içtiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçedeki ormanda dolaşan bir vatandaş, sıcaktan bitkin düşen tilkiyi fark etti. Tilkinin susamış olabileceğini düşünen vatandaş, yanında getirdiği suyu plastik kaba koydu. Tilkinin suyu içtiğini gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tilki suyu içtikten sonra ormana dönerek gözden kayboldu. Sosyal medyada da paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Haber – Kamera: Abdullah YALÇIN / MALKARA (Tekirdağ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam