Adana'nın Kozan ilçesinde termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği aşırı sıcaklar nedeniyle belediyeden sokak hayvanları için çağrı yapılarak, vatandaşların ev ile iş yerinin önüne mama ve su koymaları istendi.

Sıcaklık arttı, belediyeden anonslu uyarı geldi: "Kapı önüne mama ve su koyun"

Adana'nın Kozan ilçesinde termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği aşırı sıcaklar nedeniyle belediyeden sokak hayvanları için çağrı yapılarak, vatandaşların ev ile iş yerinin önüne mama ve su koymaları istendi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği aşırı sıcaklar nedeniyle belediyeden sokak hayvanları için çağrı yapılarak, vatandaşların ev ile iş yerinin önüne mama ve su koymaları istendi.

Kozan Belediyesi, yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlara anonsla seslendi. Anonsta, "Mevsim sıcaklarının normallerin üzerine çıkmasından dolayı, sokakta yaşayan hayvanlar için evlerimizin ve iş yerimizin önüne bir kap yemek ve su bırakılması insaniyet namına rica olunur" denildi.

Belediye zabıta memuru Hakan Yılmaz ise sıcaklarda sokak hayvanlarının su aramak için kazalara maruz kalabildiğini hatırlatarak, "Kedi, köpek, kuş, karınca dahil hepsinin suya ihtiyacı var. Vicdanımızla hareket edersek zorlukların üstesinden geleceğiz. Belediye ekipleri olarak ve ilçedeki hayvanseverler, kurumlar olarak ilçede belli noktalarda mama ve su kaplarımız var. Susuz, mamasız bırakmıyoruz ama duyarlılığı artırmak için ev ve iş yerine bir kap su ve yemek koymalarını istedik. Hayvanlar Allah'ın sessiz kulları ve bunun bilincinde hareket ederek insanlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan, ilçede nem nedeniyle sıcaklıklar vatandaşlar tarafından yoğun olarak hissedilirken, sokak hayvanlarının da park, bahçeler ve su bulunan bölgelerde serinlemeye çalışması dikkat çekti.