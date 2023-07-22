Sıcak Havada Sakarya'da Sahiller ve Göl Yoğunluk Oluşturdu

Sıcak havanın etkisiyle Sakarya'da yaşayanlar, Karasu ve Kocaali sahilleri ile Sapanca Gölü kenarında yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 34 dereceye çıktığı kentte, insanlar denize girerek serinlemeye çalıştı, bazıları ise göl etrafında piknik yapmayı tercih etti. Tatilciler ise Sapanca Gölü etrafında yürüyüş yaparak sahildeki kafeteryalarda vakit geçirdi.

Sıcak havanın etkili olduğu Sakarya'da yaşayanlar, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ve Kocaali sahilleri ile Sapanca Gölü kenarında yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 34 dereceye çıktığı kentte sıcaktan bunalanlar Karasu ve Kocaali sahiline akın etti.

Denize girenler yüzerek serinlemeye çalıştı. Bazı kişiler de Sapanca Gölü ile İl Ormanı Tabiat Parkı'na gitmeyi tercih etti.

Çocuklar göle girerken aileler de gölgede piknik yaptı.

Sapanca Gölü etrafında yürüyüş yapan tatilciler sahildeki kafeteryalarda vakit geçirdi.