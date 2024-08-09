Sıcak Havada Kangal Köpekleri Serinlemek İçin Çukur Kazıyor

SİVAS'ın dünyaca ünlü marka değerlerinden Kangal köpekleri, sıcak havadan olumsuz etkileniyor. Hava sıcaklığının 35 dereceyi gördüğü kentte Kangallar, toprağın serinliğinden faydalanmak için çukurlar kazıyor. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Kangal köpekleri, 1 metrelik çukurlar kazarak, çukurdaki ısısı düşük toprakların üzerine yatarak serinliyorlar" dedi.

Soğuk havaya dayanıklılığı, içgüdüsel davranışı, sürü koruma ve sahibine sadıklığıyla bilinen Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri, sıcak havalardan olumsuz etkileniyor. Kangal köpekleri hava sıcaklığının 35 dereceyi gördüğü kentte serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Ağaç gölgesi ve kulübeleri olduğu halde Kangallar, toprak serinliğinden faydalanmak için yaklaşık 1 metrelik çukurlar kazıyor. Kangallar güçlükle kazdıkları çukurlara girip serinliyor.

'KENDİLERİNİ SERİN ORTAMLARA ATMAK İSTİYORLAR'

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı, köpek yetiştiricisi Orhan Yalçınkaya, "Kangal köpekleri, normalde iklime uyum sağlayabilen canlılar. Kulübe ve ağaç gölgesi olduğu halde şu anda sıcaklığın 35 derece üzerinde olması nedeniyle 1 metrelik çukurlar kazarak, çukurdaki ısısı düşük toprakların üzerine yatarak serinliyorlar. Bu tamamen iklimle alakalı. Kışın da ısınmak için karda yatıyorlar. Eğer hava bu derece sıcak olmasaydı normal kulübelerinde duruyorlar. Isı arttığı zaman çukur kazmak istiyorlar. Soğuk iklime daha alışkın oldukları için kendilerini serin ortamlara atmak istiyorlar. Normal şartlarda Kangalların toprakta yatma yerleri olur ama bu yıl ısının aşırı seviyede artması nedeniyle 1 metreyi geçen çukurlar kazarak kendilerini serinletmeye çalışıyorlar" diye konuştu.