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SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler

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SGK, milyonlarca emekliye yönelik hizmetlerin duyurulması için yeni bir internet sitesi açtı. Site üzerinden dijital kimlik kartı da oluşturulabilecek olan emekliler kartın üzerindeki QR kod sayesinde kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı.

"EMEKLİ DİJİTAL KİMLİK KARTI HAZIR"

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'https://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

SGK'nin paylaşımında "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi.

SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler

İNDİRİMLERDEN FAYDALANABİLECEKLER

Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.

Kaynak: AA / Yaşam

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Yorumlar (1)

Damla Sengul:

ekmek zor alıyoruz

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