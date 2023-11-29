Seyhan Belediyesi Soğuk Havalarda Sıcak Çorba İkramına Başladı

Seyhan Belediyesi, havanın soğumasıyla birlikte sıcak çorba hizmetini yeniden başlattı. Başkan Akif Kemal Akay ve Mavi Ekip tarafından vatandaşlara çorba ikram ediliyor.

Seyhan Belediyesi, havanın soğumasıyla birlikte sıcak çorba hizmetini yeniden başlattı. Gün ağarmadan işine ve okuluna giden vatandaşlar, Seyhan Belediyesi'nin çorba dağıtım noktalarında Başkan Akif Kemal Akay ve Mavi Ekip tarafından ikram edilen sıcak çorbayla içlerini ısıtıyor.

Adana'da havanın soğumaya başlamasıyla birlikte Seyhan Belediyesi'nin belediye çalışanlarına ve vatandaşlara yönelik sıcak çorba ikramı yeniden başladı.

Başkan Akif Kemal Akay, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanlarından oluşan Mavi Ekip'le birlikte belediye önünde kurulan stantta belediyeye gelen yurttaşlara ve personele kendi elleriyle çorba ikram etti.

YURTTAŞLAR SICAK ÇORBAYLA İÇİNİ ISITIYOR

Sıcak çorbayla içlerini ısıtan yurttaşlar ve belediye çalışanları, Başkan Akay'a teşekkür ederken, öğrencilerin yoğun olduğu Duygu Kafe ile Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde kurulan stantlarda da çorba ikramı yapıldı.

ÇORBA İKRAM NOKTALARI

Sıcak çorba ikramı her gün 06.30 – 08.00 saatleri arasında Duygu Kafe önünde, Seyhan Sanat Meydanı'nda İnönü Parkı'nda ve gezici araç ile her gün Seyhan'ın farklı bir köşesinde yapılıyor.