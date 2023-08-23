Seydişehir Belediye Başkanı bir kişiye boya sandığı hediye etti

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ayakkabı boyacılığı yapan Durmuş Tetik'e malzemelerini taşımak için elma kasasından yapılmış bir boya sandığı hediye etti. Tetik duygusal anlar yaşadı ve sandığa sahip olmanın mutluluğunu dile getirdi. Ayrıca, Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, çilek üretimi yapan çiftçi Hakkı Gümüş ve arıcılık faaliyetleri yürüten Kadir Gökseki ile bir araya gelerek bilgi aldı ve bereketli bir sezon diledi.