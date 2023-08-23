Seydişehir Belediye Başkanı bir kişiye boya sandığı hediye etti
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Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ayakkabı boyacılığı yapan Durmuş Tetik'e malzemelerini taşımak için elma kasasından yapılmış bir boya sandığı hediye etti. Tetik duygusal anlar yaşadı ve sandığa sahip olmanın mutluluğunu dile getirdi. Ayrıca, Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, çilek üretimi yapan çiftçi Hakkı Gümüş ve arıcılık faaliyetleri yürüten Kadir Gökseki ile bir araya gelerek bilgi aldı ve bereketli bir sezon diledi.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bir kişiye boya sandığı hediye etti.
Tutal, ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Durmuş Tetik'in (64) malzemelerini elma kasasından yaptığı sandıkla taşıdığını öğrendi.
Bunun üzerine boya sandığı hediye edilen Tetik, duygusal anlar yaşadı.
Tetik, "Ayakkabı boyamakta kullandığım malzemeleri sandığın içine dolduruyor ve dışardan temin ettiğim bebek arabasıyla taşıyordum. İlk kez böyle bir sandığa sahip oldum." dedi.
Kaymakam Turan'dan, Bozkırlı üreticilere ziyaret
Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, Harmanpınar Mahallesi'nde çilek üretimi yapan çiftçi Hakkı Gümüş ile görüştü.
Turan, ziyarette, çilek üretimi ve verimi üzerine bilgi aldı. Daha sonra arıcılık faaliyetleri yürüten Kadir Gökseki ile bir araya gelen Turan, herkesin bereketli bir sezon geçirmesini diledi.