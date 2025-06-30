Serkan Bayram: Buğday tanesi umut ve sosyal sorumluluk projesidir

Serkan Bayram: Buğday tanesi umut ve sosyal sorumluluk projesidir
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Serkan Bayram: Buğday tanesi umut ve sosyal sorumluluk projesidir
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AK Parti 28. Dönem Milletvekili Serkan Bayram, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Bayram, engellerle dolu yaşam hikâyesini, siyasete uzanan yolculuğunu ve hayat felsefesini izleyicilerle paylaştı. "Buğday Tanesi bir misyon, umut ve sosyal sorumluluk projesidir" sözleriyle engelliler için yürüttüğü çalışmaların önemini anlattı.

Engelleri aşarak milletvekili olan Serkan Bayram, Haber Bahane programında samimi açıklamalarda bulundu. Bayram, yaşadığı zorluklardan vazgeçmeyişine, hayata tutunma motivasyonundan toplumsal sorumluluk projelerine kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı. Erzincan'da düştüğü yerde milletvekili seçilmesi ve "Buğday Tanesi" projesinin hikâyesi programın öne çıkan başlıklarındandı.

"BUĞDAY TANESİ BİR UMUT HİKAYESİDİR"

Serkan Bayram, kendi hayat hikâyesinden ilhamla çekilen "Buğday Tanesi" filmi hakkında konuştu: "Buğday Tanesi bir misyon, umut ve sosyal sorumluluk projesidir." Bayram, projenin engellilere ve ailelerine cesaret verdiğini, farkındalık oluşturduğunu belirtti.

"PEK ÇOK ZORLUK YAŞADIM AMA PES ETMEDİM"

Hayatı boyunca yaşadığı zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını vurgulayan Bayram, "Çok zor hayatlar yaşadım ama güçlüydüm, pes etmedim. Bana taş atana ben gül uzattım." sözleriyle yaşama ve insanlara dair pozitif duruşunu anlattı.

"ERZİNCAN'DA DÜŞTÜĞÜM YERDE MİLLETVEKİLİ OLDUM"

Bayram, hayatındaki en anlamlı dönüm noktalarından birini şöyle özetledi: "41 yaşında düştüğüm yerde, Erzincan'da milletvekili oldum." Engelli bireylerin mücadele azmine örnek olmayı hedeflediğini söyledi.

"YAŞADIĞIM ZORLUKLARDA AİLEMİ HİÇ SUÇLAMADIM"

Rahatsızlığı nedeniyle yargıç olmasının engellendiğini ve birçok ameliyat geçirdiğini anlatan Bayram, "Rahatsızlığım yüzünden beni hâkim yapmadılar. 10'dan fazla ameliyat oldum, ama çevremi üzecek hiçbir hareket yapmadım." ifadeleriyle yaşadığı travmalar karşısında ailesine ve insanlara olan sevgisini koruduğunu vurguladı.

"BUĞDAY TANESİ MÜCADELESİ DÜNYADA DEĞİŞİME VESİLE OLACAK"

Bayram, projesinin uluslararası etkisine de değinerek, "Buğday Tanesi mücadelesi ülkemizde ve dünyada büyük değişikliklere vesile olacak." dedi. Hayatındaki "41" rakamının anlamlı tesadüflerini paylaşarak, film sürecinin de 41 günde tamamlandığını anlattı.

Haberler.com / Musa Kara - Yaşam
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