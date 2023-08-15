Serinlemek için göle giren genç hayatını kaybetti

Adana'da hava sıcaklığı 50 dereceyi geçince gece serinleme için Seyhan Baraj Gölüne giren genç hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da hava sıcaklığı 50 dereceyi geçince gece serinleme için Seyhan Baraj Gölüne giren genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Yusuf Epcerey, hava çok sıcak olduğu için gece serinlemek için Seyhan Baraj Gölüne girdi. Ancak bir süre sonra genç gölde kayboldu. Bunun üzerine yakınları sualtı polisine haber verdi. Gece bir süre arama yapıldı ancak gence ulaşılamadı. Sabah erken saatlerde sualtı polisleri tekrar arama başlattı. Yapılan aramalar sonucunda polis gölde gencin cansız bedenini buldu. Yakınları gencin cesedinin bulunması üzerine ağıtlar yakıp feryat etti. Gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.