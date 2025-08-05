Serinlemek İçin Girdiği Nehirde Boğulan Öğretmen Hayatını Kaybetti

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren öğretmen Serhat Dalgıç (44), boğuldu.

Palu ilçesinde akşam saatlerinde Serkan Dalgıç, serinlemek için Murat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Dalgıç, çevredekilerin bakışları arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Palu Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunup sudan çıkarılan Dalgıç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serhat Dalgıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Serhat Dalgıç'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Serhat Dalgıç'ın Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.