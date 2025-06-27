Şenkaya'da Geleneksel Düğün Coşkusu

ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi'nde asırlık düğün geleneği yaşatılıyor. Ayşenur ile Adem Alver çiftinin düğününde yörenin adetleri tek tek uygulandı. Gelin kınası geleneklere uygun şekilde siniler içinde gençler tarafından kız evinden alınıp davul-zurna ve pehlivanların peşrevi eşliğinde götürüldü.

Şenkaya ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi'nde yaşayan Ayşenur ve Adem Alver çiftinin düğünü için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Yörenin geleneklerine göre yapılan hazırlıkların ardından gelin çıkarma için konvoy düzenlendi. Önce gelin kınası geleneklere uygun şekilde kız evinden alınıp davul-zurna ve pehlivanların peşrevi eşliğinde götürüldü. Kınalar, tepsiler içinde Türk bayrağıyla süslenerek taşındı. Damat tarafını karşılayan gelinin akrabaları kına sinilerini gençlerden teslim aldı.

Düğünde ayrıca mahalle gençlerinin neşeli bir geleneği de yaşatıldı. Ormanlı Mahallesi'nden Batuhan Akbulut, İsmail Talha Arı, Bilal Altunkaynak ve Emre Arı, damat konvoyunun önüne sembolik olarak oyun masası kurdu. Konvoyun önünü kesen gençler, bahşiş aldıktan sonra masayı kaldırarak geçişlerine izin verdi.

Damat Adem Alver, "Düğünümüzü eski örf ve adetlerimize göre yapmaya çalıştık. Eskiden pehlivanlar peşrev çekerek gelinin kınasını sinilerle götürüldü. Biz de bu geleneğimizi yaşatmaya çalıştık" dedi.