Şençopur Ailesi Uluborlu'da Huzurevi İnşa Edecek

Isparta'da bağışlarıyla ön plana çıkan Şençopur ailesi, Uluborlu ilçesinde huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi inşa ettirecek. Merkez, modern bir şekilde inşa edilecek ve toplam 54 yatak kapasitesine sahip olacak.

Isparta'da bağışlarıyla ön plana çıkan Şençopur ailesi örnek bir bağışta daha bulundu. Bugüne kadar yaptıkları bağışlarla devlet millet iş birliğine önemli katkılarda bulunan aile, Uluborlu ilçesinde huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi inşa ettirecek.

Mahalle kurgusuyla modern bir şekilde inşa edilecek olan merkez, 6 adet 2+1, 27 adet 1+1 daire ve 15 adet bakım odasından oluşarak toplam 54 yatak kapasitesine sahip olacak.

Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için Isparta Valiliği'nde protokol imzalandı. Vali Aydın Baruş, Mehmet Şençopur ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük arasında imzalanan protokolle proje çalışmaları resmi olarak başlamış oldu.

İmza töreninde hayırsever iş insanı Mehmet Şençopur'a bugüne kadar yaptıkları birbirinden değerli bağışlar için bir kez daha teşekkür eden Vali Baruş, bağışın yaşlılarımızın yaşam kalitesinin yükselmesinin yanı sıra imkanı olan tüm vatandaşlara da örnek olacağını vurguladı. - ISPARTA