Mimar Sinan'ın ustalık eseri Edirne'deki Selimiye Camii'nde 41 yıl boyunca müezzin olarak görev yapan Nadi Ersoy hayatını kaybetti. Edirne'ye gelen ziyaretçilere Selimiye Camii içinde okuduğu ezan ve kamet ile hayran bırakan Ersoy, birçok ulusal kanala da Selimiye Camii'nin tanıtımında konuk olmuştu. Halk arasında 'Sosyetik müezzin' olarak anılıyordu. Cenaze namazı 41 yıl görev yaptığı Selimiye camisinde kaldırılacak Edirne'ye gelen devlet başkanlarından, Türkiye ziyareti sırasında delik çoraplarıyla görüntülenen Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz'den tutun birçok siyasetçi, iş insanı ve sanatçıya bile ezan okuyan, kamet getiren Nadi Hoca'ya Selimiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından doğduğu köy olan Avarız köyünde defnedilecek.

Selimiye Camisi'nin sosyetik müezzini hayatını kaybetti

EDİRNE - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Edirne'deki Selimiye Camii'nde 41 yıl boyunca müezzin olarak görev yapan Nadi Ersoy hayatını kaybetti.

Edirne'de beyaz giyim tarzı, uzun saçları, kendisi ile özdeşmiş olan bisikleti, motosikleti ve renkli kişiliği ile sevilen isimlerden olan Selimiye Camii'nin emekli müezzini 83 yaşındaki Nadi Ersoy, tatil için gittiği Balıkesir'in Akçay ilçesinde kalp krizi geçirdi. Akçay Devlet Hastanesine kaldırılan Ersoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Edirne'ye gelen ziyaretçilere Selimiye Camii içinde okuduğu ezan ve kamet ile hayran bırakan Ersoy, birçok ulusal kanala da Selimiye Camii'nin tanıtımında konuk olmuştu. Halk arasında 'Sosyetik müezzin' olarak anılıyordu. Renkli kişiliğinin yanında yardım severliği de ön plana çıkan Ersoy emekli olduktan sonra yine görev yaptığı Selimiye Camii'ni anlatarak Edirne'nin gönüllü tanıtım elçisi olmuştu.

Cenaze namazı 41 yıl görev yaptığı Selimiye camisinde kaldırılacak

Edirne'ye gelen devlet başkanlarından, Türkiye ziyareti sırasında delik çoraplarıyla görüntülenen Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz'den tutun birçok siyasetçi, iş insanı ve sanatçıya bile ezan okuyan, kamet getiren Nadi Hoca'ya Selimiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından doğduğu köy olan Avarız köyünde defnedilecek.