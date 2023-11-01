Selendi'de yangında hayatını kaybeden Ayşe Aydın'ın ailesine başsağlığı ziyareti

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş, yangında hayatını kaybeden Ayşe Aydın'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş dün gece saatlerinde yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yanarak can veren Ayşe Aydın'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı ziyaretine bulundu.

Selendi'ye bağlı Çortak Mahallesi Değirmendere Sokakta dün akşam saatlerinde çıkan yangında 6 çocuk annesi 74 yaşındaki Ayşe Aydın feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ve Belediye BaşkanıNurullah Savaş, Çortak Değirmendere Mahallesine giderek yangınla ilgili bilgi alıp, acılı aileye başsağlığı diledi. Kaymakam Okumuş ve Belediye Başkanı Savaş'a Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ile Çortak Mahalle Muhtarı Mehmet Karabulut da eşlik etti. - MANİSA