Şekerevleri Pazaryeri, Uşak halkıyla buluşmak için gün sayıyor

UŞAK - Kentin dört bir yanında çeşitli üst yapı çalışmaları sürdüren Uşak Belediyesi Şekerevleri Pazaryeri'nde gerçekleştirdiği, sözü verilen iyileştirme çalışmalarında sona yaklaştı. Üstü kapatılan ve zemini asfalta dönüştürülen pazaryeri göz doldurdu.

7 bin metrekarelik alana oturan Şekerevleri Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları kapsamında, kolonlarla kuvvetlendirilen çelik konstrüksiyon üzerine asma germe membran sistemi uygulandı. Esnafların ve vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi adına adeta baştan yapılan pazaryerinin zemini de asfalta dönüştürülüyor. Yaklaşık 1 haftalık süre içerisinde tamamlanması beklenen pazaryeri, yine kendi gününde kullanacak, Uşak halkı daha modern koşullarda hizmet vermeye başlayacak.

Üstü kapatılan ve yeni bir yüze kavuşturulan Şekerevleri Pazaryeri yaklaşık 268 parsel alan ile daha önce burada Uşaklılara hizmet veren pazarcılara ev sahipliği yapacak.

Başkan Çakın Çalışmaları Yerinde İnceledi

Uşaklı hemşerilerine, şehrin en eski pazar yerlerinden bir tanesi olan Şekerevleri Pazaryeri'nin üstünü kapatmak üzere söz verdiklerini hatırlatan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yürütülen çalışmaları incelemek adına proje alanına ziyaretini gerçekleştirdi. Çakın, "Çok şükür artık çalışmalarımızın sonuna geldik. Zeminin asfaltlanması için çalışan ekiplerimizi yerinde ziyaret ettik. Şekerevleri Mahallemize vermiş olduğumuz sözleri bir bir tutuyoruz. Mahallemizdeki ve şehrimizdeki gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza nezih bir ortamda spor yapma olanağı tanıyan,havuzun; basketbol ve voleybol sahalarının olduğu bir kompleksi tamamladık. İnşallah onun da açılışını yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Uzun süredir mahallelilerimizin ve hemşerilerimizin talep etmiş olduğu pazar yerimizin üstünü kapatma çalışmalarında da sona gelindi. Yağmurdan, çamurdan, güneşten etkilenmeden hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın rahat bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirebilecekleri yeni pazar yerimizi yakın zamanda bitirmiş olacağız. Şimdiden mahallelimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.