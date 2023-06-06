Şehrin göbeğinde arılar oğul verdi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde koloni halinde havada uçan bal arıları yolu ikiye ayıran refüj içindeki ağaca konarak oğul verdi.

Menteşe ilçesinin en işlek caddelerinden birisi olan ve araç trafiğinin eksik olmadığı İsmet Çatak Caddesi üzerinde koloni halinde uçan arılar dikkat çekti. Vatandaşların da ilgisini çeken koloni halinde uçan arılar vatandaşların meraklı bakışları arasında orta refüj içindeki bir ağaç kondular.

Ana arı ve işçi arıların tespit ettiği ağaca konan bal arısı kolonisi tehlike içermezken, bir vatandaş arı kolonisini çuvala koymak için uzun süre uğraş verdi. Koruyucu olmadan arı kolonisini çuvala koymak isteyen vatandaşın o anları da ilginç görüntü oluşturdu. Çevresinde binlerce bal arısının uçmasına aldırış etmeyen vatandaş arıları çuvala koymayı başardı.