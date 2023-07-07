Şehit annesi yakalandığı hastalığa yenik düştü

Şehit Jandarma Onbaşı İsmail Güven'in annesi Meryem Güven toprağa verildi

ERZİNCAN - Yakalandığı hastalığa yenik düşen şehit annesi Erzincan'ın Mollaköy beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Artvin'in Murgul ilçesinde 2000 yılında vatani görevini yaparken şehit olan Jandarma Onbaşı İsmail Güven'in annesi Meryem Güven 1 aydır yakalandığı hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. 3'ü kız 3'ü erkek olmak üzere 6 çocuk annesi Meryem Güven'in cenazesi Mollaköy Cemevi'nden kaldırıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güven'in cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, askeri erkan ve belde halkı katıldı.