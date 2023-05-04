Seferihisar'da 12. Yerel Tohum Takas Şenliği için geri sayım başladı

Seferihisar Belediyesi'nin bu yıl 12. kez düzenleyeceği 'Yerel Tohum Takas Şenliği' için geri sayım başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa ve toprak sevdalısı ziyaretçilere ev sahipliği yapacak şenlikte, binlerce fide dağıtılacak. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Türkiye gibi verimli toprakları olan bir ülkede yerel ürünlerimizi, onların tohumlarını korumamız ve geliştirmemiz, tarıma destek olmamız gerekiyor" diyerek, bugüne kadar 12 yılda bölgede 400 ata tohumunu onaylattıklarını ve yılda 100 bin paket ata tohumu dağıttıklarını söyledi.

Can Yücel Tohum Merkezi'nde üretilen yerel fideler, Tohum Takas Şenliği ile bu yıl yine Türkiye'nin dört bir yanına bereket dağıtacak. Bu yıl 12.kez düzenlenen Tohum Takas Şenliği, baharın müjdecisi özel bir günde gerçekleştirilecek. Baharın ve doğanın uyanışın kutlandığı 6 Mayıs'ta, Ürkmez'de yine binlerce kişi unutamayacakları bir gün yaşayacak.

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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Yerel ürünlerimizi, onların tohumlarını korumamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Bu yıl 12. kez düzenleyeceğimiz Yerel Tohum Takas Şenliği önümüzdeki hafta seçim sonunda yaşayacağımız bayramın adeta müjdecisi olacak. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde insanlarımızın kaynaşması çok önemli. Tüm vatandaşlarımızın Hıdrellez bayramını kutluyorum ve kutlama için Seferihisar'a davet ediyorum" dedi.

MELEK MOSSO SAHNE ALACAK

12. Tohum Takas Şenliği'nde gün boyunca yerel tohum takası ve fide dağıtımı yapılacak. Ayrıca vatandaşlar dilek ağaçlarına dileklerini asacak. İlker Özdemir, şarkıları; İzmir Flamenko Atölyesi dansçıları ise gösterileri ile ziyaretçilerle buluşacak. Yerel Tohum Takas Şenliği ve Bahar Bayramı'nın kapanışında ise Melek Mosso, dillerden düşmeyen şarkıları ile katılımcılara unutamayacakları bir akşam yaşatacak.