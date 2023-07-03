Şebinkarahisar'da mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, mahsur kaldığı iş yerinin dış cephe kaplamasından çıkarılan, serbest bırakıldıktan sonra araçların motor bölümüne kaçıp sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Giresun Caddesi'nde iş yeri sahibi Enver Yavuz, binanın duvarı ile dış cephe kaplaması arasına sıkışmış kediyi fark edince durumu Şebinkarahisar Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla çıkardıkları yavru kediyi serbest bıraktı.

Bunun üzerine kaçan kedi, bir aracın motor bölümüne girdi. Ekiplerce yeniden sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, serbest bırakılması üzerine başka bir aracın motor bölümüne girdi.

İtfaiye ekiplerince aracın motor kısmından alınan yavru kedi, ilçe merkezi dışına götürülerek serbest bırakıldı.

İş yeri sahibi Enver Yavuz, AA muhabirine, sabah dükkanı açmaya geldiğinde kedi sesi duyduğunu söyledi.

Kedinin nerede olduğunu bulmaya çalıştıklarını, dış cephe kaplamasında sıkıştığını anladıklarını belirten Yavuz, "Buradan kendi çabamızla çıkarmaya uğraştık fakat durum bizi aşacağı için itfaiyeyi aradık. Sağ olsun itfaiye görevlileri de geldi, 1-2 saatlik hummalı bir çalışmanın ardından kediyi bulunduğu yerden çıkardılar." dedi.