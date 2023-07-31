Sazan beklerken oltaya 2 metrelik yayın balığı takıldı

Burdur'da oltaya takılan 51 kiloluk yayın balığı görenleri hayrete düşürdü

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Yapraklı Barajı'na balık tutmaya giden üç arkadaşın oltasına takılan 51 kiloluk yayın balığı görenleri hayrete düşürdü.

Yapraklı Barajı'nda sazan avına çıkan Osman Güven, Burak Tolga Güven ve Mert Tezcan, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 51 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Oltalarına sazan balığı takılmasını beklerken 51 kiloluk yayın balığı takılan üç arkadaşın yaşadıkları şok kameralara yansıdı. Balığı güçlükle kenara çekebilen Osman Güven, "Daha önce aynı yerde 42 kiloluk bir yayın balığı yakalamıştık. Şimdi ise 51 kiloluk bir balık takıldı oltamıza. Ben daha önce bundan daha büyük bir balık yakalandığını duymadım burada. Gölhisar'ın rekorunu kırdığımızı düşünüyorum" dedi.

Balığı karaya çıkardıktan sonra bol bol fotoğraf çekilen üç arkadaş, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.