Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
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Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
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Bir vatandaş, satın aldığı koltuğun içinde kavak ağacı, sunta ve çöp sünger kullanıldığını görünce tepki gösterdi. "Limon kasası mı bu?" diyerek sitem eden vatandaş, düşük fiyatın nedeninin kalitesiz malzemeler olduğunu belirtti.

Mobilya satın alan bir vatandaş, koltuğunun iç yapısını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Koltuğun içinde kullanılan malzemeleri inceleyen vatandaş, "Ustamız kavak ağacı koymuş, sunta koymuş, çöp sünger koymuş. Limon kasası mı bu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"SONRA NEDEN UCUZ DİYORUZ"

Sosyal medyada paylaştığı videoda duruma isyan eden vatandaş, kullanılan kalitesiz malzemeler nedeniyle koltuğun ucuz olduğunu belirterek, "Sonra neden ucuz diyoruz. Al, bu yüzden ucuz. Gerçekten helal olsun" ifadeleriyle sitem etti.

DENETİM ÇAĞRISI YAPILDI

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar mobilya sektöründe denetim eksikliğine dikkat çekerek benzer mağduriyetleri paylaştı. Olay, merdiven altı üretim ve sahte malzeme kullanımına karşı tüketicilerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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