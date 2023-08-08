Şarköy'de Hava Şartları Nedeniyle 2 Gün Denize Giriş Yasaklandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda 2 gün denize girilmesi yasaklandı. Şarköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün ve çarşamba günü tüm plajlarda denize giriş izni verilmeyecek. Cankurtaran ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da vatandaşları uyarıyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda 2 gün denize girilmesi yasaklandı.
Şarköy Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda bugün ve çarşamba günü denize girilmesine izin verilmeyecek.
Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak vatandaşları uyarıyor.