Şarköy'de Hava Şartları Nedeniyle 2 Gün Denize Giriş Yasaklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda 2 gün denize girilmesi yasaklandı. Şarköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün ve çarşamba günü tüm plajlarda denize giriş izni verilmeyecek. Cankurtaran ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da vatandaşları uyarıyor.