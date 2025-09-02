Şarj istasyonunda şahit olduğu manzara vatandaşı çıldırttı

Elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte şarj istasyonlarında yaşanan ilginç görüntülere bir yenisi eklendi. Bir sürücü, otopark bulamayınca aracını şarj ediyormuş gibi göstererek şarj alanına park etti.

"TÜRK MANTIĞIYLA BÖYLE YÖNTEMLER BULURSAK..."

O anları cep telefonuyla kayda alan bir vatandaş, duruma tepki göstererek "İşte Türk mantığıyla böyle yöntemler bulursak bir gün kendi bacağımıza sıkmış oluruz" ifadelerine yer verdi.

TEPKİ TOPLADI

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca sürücünün davranışı tepki çekti. Kullanıcılar, şarj istasyonlarının amacına uygun kullanılmaması halinde hem araç sahiplerinin hem de sistemin zarar göreceğine dikkat çekti.