Sarıyer'de bulunan metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı olmazken mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Sarıyer'de metruk bina alev alev yandı

İSTANBUL - Sarıyer'de metruk bina sebebi bilinmeyen bir şekilde alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi Suşehirliler Sokak üzerinde bulunan metruk binada çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrası söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı olmazken mahalle sakinlerinin kısa süreli panik yaşadıkları görüldü.