Sarıkamış Millet Bahçesinde Sincap ve Kızıl Şahinler Gözlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan millet bahçesinde sincaplar ve kızıl şahinler görüldü. Bahçeye gelen vatandaşlar ve çocuklar hayvanları ilgiyle izledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sincap ve kızıl şahinler millet bahçesinde objektiflere yansıdı.

İlçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan millet bahçesi, sıcak havalarla canlandı. Sarıçam ağaçları içinde insanların doğayla baş başa kaldıkları bahçede, sincaplar ve kızıl şahinler görülmeye başladı.

Ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren sincaplar ile avlarını izleyen kızıl şahinler objektife yansıdı.

Piknik yapmak ve dinlenmek için bahçeye gelen vatandaşlar da hayvanları ilgiyle izledi.

Bahçede oyun oynayan çocuklardan Yusuf Temel, doğayla iç içe olduklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımızla millet bahçesinde geziyoruz. Sincaplar bahçeye renk katıyor." dedi.