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Sarıcaali Köyü'nde Sulama Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı

Sarıcaali Köyü'nde Sulama Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı
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Edirne'nin İpsala ilçesindeki Sarıcaali köyünde, sulama kanalına düşen bir karaca, köy muhtarı ve köylüler tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde, sulama kanalına düşen karaca, kurtarılarak doğaya salındı.

İpsala'nın Sarıcaali köyünde, tarlaların çevresinde gezen bir karaca, sulama kanalına düştü. Karaca, su kanalından çıkmak için uğraş verirken, Sarıcaali Köyü Muhtarı Hamit Korkan ve yanındakiler, sulama kanalına düşen karacayı fark etti. Karacayı kurtarmak için çalışma başlatan Korkan ve beraberindekiler, kısa sürede karacayı su kanalından çıkarttı. Doğaya bırakılan karaca, bir süre sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Hamit Korkan, yaklaşık 6 yıl önce de aynı yerde sulama kanalına düşen bir karaca bulduklarını belirterek, "Karacayı su kanalından çıkardık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü karacanın doğaya salınmasını istedi bizde sulama kanalından çıkardığımız karacayı doğaya saldık" dedi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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