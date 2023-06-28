Şanlıurfalılar Bayram Namazı İçin Balıklıgöl'e Akın Etti
Yaşam Haberleri
Şanlıurfa'da yüzlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Balıklıgöl'e akın etti. Abdest alan vatandaşlar, camide yer kalmayınca avluda namaz kıldı. Omuz omuza saf tutan yüzlerce vatandaş, namaz sonrası ise dua etti.
Şanlıurfalılar bayram namazı için Balıklıgöl'e akın etti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yüzlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Balıklıgöl'e akın etti.
Şanlıurfa'da Kurban Bayramı sabahı yüzlerce kişi namaz kılmak için Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığına inanılan Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti. Abdest alan vatandaşlar, camide yer kalmayınca avluda namaz kıldı. Omuz omuza saf tutan yüzlerce vatandaş, namaz sonrası ise dua etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Yaşam