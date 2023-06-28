Şanlıurfalılar Bayram Namazı İçin Balıklıgöl'e Akın Etti

Şanlıurfa'da yüzlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Balıklıgöl'e akın etti. Abdest alan vatandaşlar, camide yer kalmayınca avluda namaz kıldı. Omuz omuza saf tutan yüzlerce vatandaş, namaz sonrası ise dua etti.