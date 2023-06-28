Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfalılar Bayram Namazı İçin Balıklıgöl'e Akın Etti

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'da yüzlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Balıklıgöl'e akın etti. Abdest alan vatandaşlar, camide yer kalmayınca avluda namaz kıldı. Omuz omuza saf tutan yüzlerce vatandaş, namaz sonrası ise dua etti.

Şanlıurfalılar bayram namazı için Balıklıgöl'e akın etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yüzlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Balıklıgöl'e akın etti.

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı sabahı yüzlerce kişi namaz kılmak için Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığına inanılan Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti. Abdest alan vatandaşlar, camide yer kalmayınca avluda namaz kıldı. Omuz omuza saf tutan yüzlerce vatandaş, namaz sonrası ise dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Yaşam

Kurban Bayramı Balıklıgöl Şanlıurfa Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title