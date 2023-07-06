Şanlıurfa'da Yaralı Ceylan Yavrusu Tedavi Altına Alındı
Yaşam Haberleri
Şanlıurfa'da doğada yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki ceylan yavrusu tedavi altına alındı. 75. Yıl Ceylan Üretimi İstasyonu personeli, doğada yaptıkları kontrollerde yaralı ceylan yavrusu buldu. Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen yavru, tedavi altına alındı. Ceylanın tedavisinin ardından üretim istasyonuna bırakılacağı belirtildi.
Şanlıurfa'da doğada yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki ceylan yavrusu tedavi altına alındı.
75. Yıl Ceylan Üretimi İstasyonu personeli, doğada yaptıkları kontrollerde yaralı ceylan yavrusu buldu.
Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen yavru, tedavi altına alındı.
Ceylanın tedavisinin ardından üretim istasyonuna bırakılacağı belirtildi.