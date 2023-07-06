Üye Girişi
Haberler
Şanlıurfa'da Yaralı Ceylan Yavrusu Tedavi Altına Alındı

Şanlıurfa'da Yaralı Ceylan Yavrusu Tedavi Altına Alındı

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'da doğada yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki ceylan yavrusu tedavi altına alındı. 75. Yıl Ceylan Üretimi İstasyonu personeli, doğada yaptıkları kontrollerde yaralı ceylan yavrusu buldu. Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen yavru, tedavi altına alındı. Ceylanın tedavisinin ardından üretim istasyonuna bırakılacağı belirtildi.

Şanlıurfa'da doğada yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki ceylan yavrusu tedavi altına alındı.

75. Yıl Ceylan Üretimi İstasyonu personeli, doğada yaptıkları kontrollerde yaralı ceylan yavrusu buldu.

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen yavru, tedavi altına alındı.

Ceylanın tedavisinin ardından üretim istasyonuna bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Yaşam

Şanlıurfa Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title