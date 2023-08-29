Şanlıurfa'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.

Hürriyet Mahallesi'de Sabri Atmaca'ya ait evde, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Evin yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sabri Atmaca'nın ağabeyi Hasan Atmaca (64), pazar günü, otomobilinde silahla vurularak öldürülmüştü. Jandarma, yangının Hasan Atmaca'nın ölümüyle ilgili olup olmadığını, çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. (DHA)