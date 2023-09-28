Şanlıurfa'da Serinlemek İçin Kanala Giren Çocuk Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'da serinlemek için evlerinin yakınında geçen sulama kanalına giren İbrahim Çiftçi (12), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Tepedibi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Çiftçi serinlemek için evlerinin yakınından geçen sulama kanalına girdi. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Çiftçi, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen dalgıç polislerin yaptığı arama sonunda, İbrahim Çiftçi'nin cansız bedeni suya girdiği yerden 4 kilometre uzaklıkta bulundu. İbrahim'in sudan çıkarılan cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.