Şanlıurfa'da Kar Yağışı: Karacadağ Beyaza Büründü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kırsalda 10 santimetreye ulaştı

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ'ın zirvesi, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü. Mevsimin ilk kar yağışının erken başladığını ifade eden Yavuz Atilla; Sabah saatlerinde Karacadağ ve kırsalında etkili olan kar yağışı akşam saatlerine kadar devam edecek, kar yağışı devam ederse kayak sezonunu bu yıl erken açmayı planlıyoruz dedi.