Sancaktepe'de Muharrem Ayı Etkinliği

SANCAKTEPE Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Samandıra Mahalle Evi'nde oruç açma lokması programı düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ev sahipliği yaptı.

Programda, birlik ve beraberliğin simgesi olan lokmalar paylaşıldı, dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Gecenin anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Tolga Sağ ile Eren Yıldırım da sahne aldı.

Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Muharrem Ayı'nın maneviyatına ve toplumsal değerlerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Muharrem Ayı, sadece bir matem ve yas ayı değil; aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır. Hz. Hüseyin ve Kerbela'da yaşananlar bizlere adaletin, hakkın ve onurun ne denli kıymetli olduğunu hatırlatır. Bu nedenle bu ayda bir araya gelmek, aynı sofrada buluşmak ve lokmamızı paylaşmak bizim için büyük anlam taşıyor. Toplum olarak birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bugün burada bir arada olmamız, bu duyguları yeniden hatırlamamız açısından çok kıymetli. Bu anlamlı buluşmada bizleri yalnız bırakmayan tüm komşularıma, gönlümüze dokunan ezgileriyle programımıza değer katan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.