Samsun'da traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Çorakdere Mahallesi Kuz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem Çelik (18) idaresindeki 55 DP 717 plakalı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörde sürücü Görkem Ç. ile yanında bulunan Emirhan Ateş (15) olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenleri cansız bedenleri Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam